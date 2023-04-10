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Beyaz Gazete
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Aleyna Tilki'den şoke eden küfür!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki "Dostlarım o... olmuş" diyerek sosyal medya hesabından birilerine ağır göndermede bulundu.

Ekleme: 10.04.2023 - 09:03 Güncelleme: 10.04.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda "Başıma Belasın" isimli şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, söyledikleri ve yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemde deprem bölgesinde yaptığı etkinlikler ve yardımlarla gönülleri fetheden Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

"Dostlarım o.. olmuş"

Genç şarkıcı, Twitter hesabından küfürlü bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından "Dostlarım o.. olmuş" yazan Tilki, birilerine ağır göndermede bulundu.

Hayranları, yakından takip ettiği ünlü şarkıcının kime sinirlendiğini merak etti.

Aleyna Tilki'den şoke eden küfür!
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