Malatyalı depremzede çocuklarla sahneye çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'ya gelen heyet, depremzedelerle buluştu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek çocuklara hediye verdi.Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve afet çadırları kurularak yaşam alanına çevrilen merkeze geçen heyet, buradaki konferans salonunda çocuklara yönelik ilahi ve tasavvuf konseri verdi.Etkinliğe katılan sanatçı Mahmut Tuncer, sahneye çocuklarla çıkarak şarkılar söyledi.Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara oyuncak dağıtıldı.