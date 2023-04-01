Fotoğrafını paylaşıp başarısını duyurdu

İngiltere futbol ekiplerinden Hull City'i satın alarak kendisine yeni bir iş kolu açan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kızı Banu Ilıcalı ile bir paylaşım yaptı Hull City ile ilgili başarısını duyurdu.

Ünlü iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, futbol kulübü satın almış ve iş hayatında farklı yönlere adım attı. Sosyal medya hesabı üzerinden iş hayatına yönelik sıklıkla paylaşımlarda bulunan Acun Ilıcalı, son paylaşımında da kızı Banu Ilıcalı'ya yer verip yeni başarısından bahsetti.Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bugün benim için çok anlamlı bir gün 23 binden fazla taraftarımız stadımızda olacak ve bu bir sene önce çoğu kişinin imkansız dediği bir sayıydı... Bir bir aileyiz ve bugün bu mutluluğu beraber yaşayacağız. Nice büyük başarıyı beraber yaşamayı diliyorum."