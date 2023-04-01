Ezgi Mola'nın tektaşı dikkat çekti!

Sevgilisi Mustafa Aksakallı ve arkadaşları ile yaş gününü kutlayan Ezgi Mola, 'Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Zaman Covid-19'dan sonra hızlı geçmeye başladı. Arkadaşlarım geldi, 'hadi yemek yiyelim' dedik, kimsenin birbirini gördüğü de yoktu. İyi geldi hepimize. Bir yandan da buruk geçiriyorum doğum günümü mâlum deprem sebebiyle. 30 yaşım da çok güzeldi. Şimdi 40 oldu bu da güzel olur herhalde. Her yaşın ayrı bir güzelliği var sanırım' dedi.TEKTAŞ DİKKAT ÇEKTİÖte yandan ünlü oyuncunun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Ezgi Mola, merak konusu olan tektaş için 'Eski bu ya. Vardı zaten' diyerek güldü.