Emina Jahovic'ten güneş gözlüğü önlemi!

Şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez'de arkadaş gurubuyla objektiflere yansıdı. AVM içerisinde bulunan bir kafede sohbet eden arkadaş grubunun, Sırpça konuştuğu duyuldu.

Akmerkez'de görüntülenen ve basın mensuplarının "Röportaj yapalım mı?" talebini geri çeviren Emina Jahovic, "Teşekkür ederim, sonra konuşuruz” açıklamasını yaptı.2008 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanan Sırp şarkıcının makyajız olduğu için güneş gözlüklerini takması dikkatlerden kaçmadı.