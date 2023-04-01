Berrak Tüzünataç: Artık normal değişti bizim için!

"Hayat nasıl gidiyor?" sorusunu "Çok şükür” diye cevaplayan Berrak Tüzünataç, "Deprem felaketi sonrası normale dönebildiniz mi?" sorusu üzerine ise "Hep birlikte normale adapte olmaya çalışıyoruz. Psikologların söylediklerine göre artık normal değişti bizim için. Bu kadar büyük şeylerin etkisini zamanla anlayacağız” açıklamasını yaptı."ÇOK ACIYDI""Yaşanan felaketten sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusu da yöneltilen ünlü oyuncu, "Ben insanların bu kadar canının yandığı, kayıplar yaşadığı bir konuyla ilgili, İstanbul’da 'beni şu üzdü, beni bu üzdü' demekten rahatsız oluyorum. Olayın geneli çok korkunçtu. Çok acıydı” ifadelerini kullandı."ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"Yakın arkadaşı ve meslektaşı Özge Özpirinçci’nin deprem bölgesine gideceği hatırlatılan Tüzünataç, "Evet, birlikte konuşuyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdiye kadar ne gerekirse yaptık, bundan sonra da yapacağız” şeklinde konuştu."ERTESİ GÜN ÇÖZÜLMESİNİ İSTERDİM"2010'da komedyen Şahan Gökbakar’la evinin terasında fotoğraflarının çekilmesi ve basında yayınlanması ile ilgili dava açan ünlü isim, "Ben yıllar sonra dile getirmedim. Hukuk sisteminin 13 yılını aldı. Ben de ertesi gün çözülmesini isterdim açıkçası” dedi.