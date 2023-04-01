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Ata Demirer'in son hali gündem oldu!

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' filmi ile izleyici karşısına çıkan Ata Demirer, son haliyle dikkat çekti. Her fırsatta mide ameliyatına karşı olduğunu belirten 50 yaşındaki komedyen ve usta sanatçı Şener Şen'in pozuna beğeni yağdı.

Ekleme: 1.04.2023 - 00:05 Güncelleme: 1.04.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğunu programda, '22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım' demişti.

Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim.

'BİRAZ ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERİYORUM'

Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan 'Galaxy Rehberi' programına katılan Demirer, mide Ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmişti.

'Saçma sapan şeyler söylemişler' diyen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben.

'NASIL BU KADAR ZAYIFLAYABİLDİN?'

Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran komedyen, Instagram hesabından Şener Şen ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyel birlikte 'Ne kadar şanslıyım' notunu düştüğü paylaşım 50 binden fazla beğeni aldı. Demirer'in takipçileri; 'Ne kadar zayiflamışsın', 'Böyle minicik Ata Demirer mi olur?', 'Nasıl bu kadar zayıflayabildin, tavsiyen var mı?', 'Süper olmuş', '10 yıl geriye gitmiş' şeklinde yorumlar yazdı.

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