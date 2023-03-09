  • USD: 18,91 - 18,95
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat'ta iki büyük depremle sallandı. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, ünlü şarkıcı Murat Boz'dan anlamlı bir hareket geldi. Doğum gününü depremzede gençlerin eğitimi için bağışlayan Boz'a, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 9.03.2023 - 00:24 Güncelleme: 9.03.2023 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 11 ili birden etkiledi. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.

Felaketin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti.

Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye!

"TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM"

Daha önce Ahbap Derneği'ne depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulunan Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak; şöyle yazmıştı:

'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.

Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye!

DEMET İLE OĞUZHAN'DAN BAĞIŞ

Depremlerin ilk gününden beri yardım için kolları sıvayan isimlerden olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalamadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.

Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye!

"CANLARIM, TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendisine gelen bildirimi Instagram sayasından paylaşan Boz, "Canlarım, teşekkür ederim" notunu yazarak Özdemir ve Koç'u etiketledi. Şarkıcının paylaştığı bildirimde ise şu ifadeler yer aldı:

Bugün, senin ışığınla aydınlandı! Sayın Murat Boz, doğum gününüzde; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç size olan sevgisini anlatmak için derneğimizin burs projelerine bağışta bulunarak öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulundu. Kendisini bu duyarlı davranış için kutlarken, öğrencilerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Yeni yaşınızın mutluluk getirmesini dileriz.
Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı! 'Krizlere gebe, iki başlılık yaratır'
Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığınu duyurdu: İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıldı
CHP'li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır
Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK/YPG etkinliğine sert tepki
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: 'Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı'
Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret...
Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim
Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame hazırlandı
Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
PKK’lı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi: 'Terörist neredeyse hedef orası!'
Bakan Nebati kadın girişimciler için açıkladı: Sıfır faiz, 50 bin TL kredi
Şirin Payzın'dan AK Partili seçmenlere açık tehdit: Son iki ay kaldı
Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
ABD'li generalin skandal Suriye ziyaretine tepki: Uyarılar yapıldı .
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın
İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi