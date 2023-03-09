Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye!

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 11 ili birden etkiledi. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.Felaketin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti."TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM"Daha önce Ahbap Derneği'ne depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulunan Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak; şöyle yazmıştı:'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.DEMET İLE OĞUZHAN'DAN BAĞIŞDepremlerin ilk gününden beri yardım için kolları sıvayan isimlerden olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalamadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı."CANLARIM, TEŞEKKÜR EDERİM"Kendisine gelen bildirimi Instagram sayasından paylaşan Boz, "Canlarım, teşekkür ederim" notunu yazarak Özdemir ve Koç'u etiketledi. Şarkıcının paylaştığı bildirimde ise şu ifadeler yer aldı:Bugün, senin ışığınla aydınlandı! Sayın Murat Boz, doğum gününüzde; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç size olan sevgisini anlatmak için derneğimizin burs projelerine bağışta bulunarak öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulundu. Kendisini bu duyarlı davranış için kutlarken, öğrencilerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Yeni yaşınızın mutluluk getirmesini dileriz.