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Sezen Aksu afet bölgesinde!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Asrın felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek, halkın yardımına koştu.

Ekleme: 9.03.2023 - 00:20 Güncelleme: 9.03.2023 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Tüm Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hatay'a giden Sezen Aksu, bölge halkına destek oldu.

Sezen Aksu afet bölgesinde!

Usta sanatçı, depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan Minik Serçe, depremden etkilenen can dostlarıyla da poz verdi.

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