Nusret Gökçe'den Türkiye için mesaj!

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye Elazığ ve Şanlıurfa'yı da etkileyen depremler sonrası, afet bölgesine destek devam ediyor.ÜNLÜ İSİMLER YARDIMA KOŞTUToplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, 'tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe olmuşu.'O GÜN, BUGÜN'Daha önce sosyal medya hesabından deprem bölgesine yardım gönderdiği anları yayınlayan ünlü isim, ekibinin üzerinde logosu olan bir TIR'a yiyecek ve giyecek barındıran yardım kolileri ve paketleri yüklediğini göstermişti.39 yaşındaki Nusret Gökçe, paylaşımına; 'İşte o gün, bugün... Hadi hep beraber' mesajını yazmıştı.'ACIMIZ BÜYÜK'Afet bölgesinde yemek dağıtımına devam eden Nusret, sonrasında ise AFAD'a 25 milyon TL nakit bağış yaptığını açıklamıştı. Instagram sayfasından bağış yaptığını açıkladığı bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:Buradan bütün dünayaya sesleniyorum. O gün, bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için, Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm, el ele, gönül gönüle biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz.Gökçe'nin binlerce beğeni alan videosuna, takipçilerinden çok sayıda teşekkür mesajı gelmişti.'TÜRKİYE İÇİN YARDIM'Ünlü isim son olarak, bir uçağın kanadına astırdığı yazının videosunu Instagram hesabından paylaştı. Yazıda İngilizce olarak 'Help For Turkiye #Saltbae' (Türkiye için yardım) yazılı olduğu görüldü.Mesajının gökyüzünde uçtuğu anları Mustafa Yıldızdoğan - Bizim Memleket şarkısıyla yayınlayan Nusret, kısa sürede 49 bine yakın beğeni aldı.