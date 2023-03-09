Mehmet Şef depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde alan ünlü isimlerden biri oldu.Ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurmuştu.Ünlü isim, 'Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. MasterChef Türkiye olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız' mesajını yazdığı bir video yayınlamıştı.Yalçınkaya, önceki günlerde ise Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirmişti. Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından; “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile yayınlamıştı.Son olarak İslahiye'de depremzede çocuklarla bir araya gelen Mehmet Şef, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa duygusal bir not da yazan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:İslahiye Elbistanhöyük köyündeydik. Köy çocuğuyum ben, köylerde gittikçe mutlu oluyorum. Allah ne verdiyse götürüyoruz kardeşlerimize. Bu bölgenin insanı geçekten çok misafir perverdir, dertleri varken bile çay ikramı için birbirleri ile yarışıyorlar. Köyleri unutmayalım...