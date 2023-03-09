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Mehmet Şef depremzedelerle buluştu

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişiren Yalçınkaya, son olarak İslahiye'de depremzede çocuklarla bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, yazdığı duygusal notla dikkat çekti.

Ekleme: 9.03.2023 - 09:11 Güncelleme: 9.03.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde alan ünlü isimlerden biri oldu.

Ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurmuştu.

'MUTFAK KURUYORUZ'

Ünlü isim, 'Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. MasterChef Türkiye olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız' mesajını yazdığı bir video yayınlamıştı.

MSB PAYLAŞTI

Yalçınkaya, önceki günlerde ise Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirmişti. Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından; “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile yayınlamıştı.

'KÖY ÇOCUĞUYUM BEN'

Son olarak İslahiye'de depremzede çocuklarla bir araya gelen Mehmet Şef, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa duygusal bir not da yazan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

İslahiye Elbistanhöyük köyündeydik. Köy çocuğuyum ben, köylerde gittikçe mutlu oluyorum. Allah ne verdiyse götürüyoruz kardeşlerimize. Bu bölgenin insanı geçekten çok misafir perverdir, dertleri varken bile çay ikramı için birbirleri ile yarışıyorlar. Köyleri unutmayalım...

Mehmet Şef depremzedelerle buluştu
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