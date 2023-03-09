İlk kez kızıyla paylaşım yaptı!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden ünlü oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlendi. Ünlü çift, bu mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya geldi. İkinci kez hamile olan Hazal Kaya'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.Ünlü oyuncu kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı. Ünlü oyuncu bugün ilk kez kızını takipçileriyle paylaştı. Kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Kaya, kareye şu sözleri ekledi:Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya'm sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!