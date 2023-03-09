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Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti. Hayvanlara yapılan ayrıştırmaya kızan Dilan Çıtak, "Avrupa'ya asla erişemeyeceğiz" diyerek "Yıllardır konuştuğumuz şey şu; hangi insana güvenebiliyorsunuz?" sözleriyle dikkat çekti.

Ekleme: 9.03.2023 - 11:30 Güncelleme: 9.03.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine girmişti. İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmamıştı.

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses de eşiyle katılmıştı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı.

NİŞANI OLAY OLMUŞTU

Yaklaşık dört yıldır müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşan Dilan Çıtak Tatlıses'in mayıs ayında düzenlenen nişanı uzun süre konuşulmuştu.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEMİŞTİ

Çiftin yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses kızına elini öptürmüş damadına ise elini öptürmemişti. Çok konuşulan olay hakkında açıklama yapan Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kahramanmaraş depremleri sonrası evlerinin kapılarını depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son olarak sosyal medyada isyan etti. Hayvanlar konusunda hassas olan şarkıcı yapılan yorumlara patladı.

'SUSMAYACAĞIM'

Dilan Çıtak paylaşımında 'Konuşmayayım konuşmayayım diyorum bu hayvan meseleleriyle ilgili çok ağır konuştuğum için ama susmayacağım da...' dedi.�

'ÖNCE BUNLARI TEMİZLEYİN'

Dilan Çıtak konuşmasının devamında şunları söyledi:

Yıllardır konuştuğumuz şey şu; hangi insana güvenebiliyorsunuz? Tecavüz edene mi, sapığına mı bebeğe tecavüz edene mi, otobüste kadının arkasından dokunan... Hangi hayvanda bunu görüyorsunuz? O zaman ben de bu insanlarla aynı toplumda yürümek bulunmak istemiyorum. Önce bunları temizleyin sonra hep beraber düşünelim...
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