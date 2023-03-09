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Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Yaşadığı zor süreçten bahseden Yılmaz Morgül, konuşurken ağladı.

Ekleme: 9.03.2023 - 08:57 Güncelleme: 9.03.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül’ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayatını kaybetti.

Annesinin vefatıyla zor günler geçiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, canlı yayında ölüm haberini aldığı anı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşadığı ölüm acılarından bahseden sanatçı, şöyle konuştu:

"Anne konusunda hassasım"

"Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim.

Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım ki psikologdan yardım alıyorum. 28 gün hastanede tedavi gördüm. Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim.

Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim. Güçlü olmaya çalışıyorum ama delirdim galiba diyorum.

Bazen gülme bazen de ağlama krizleri geliyor. Kendi kendime anneni orada bırakıp evde nasıl yatabiliyorsun diyorum. Allah herkesin başından anne ve babasını eksik etmesin. Ben ailemi helalliğini almış bir insanım.

"Annenize sevdiğinizi söyleyin"

Müjdat Gezen, Nejat Uygur ve Levent Kırca 'Sanat öyle bir dünya ki annen, baban ölür ama sen çıkarsın sahnede şarkını söylersin, oyununu
oynarsın.' Öyle şey olur mu diyordum.

Yılbaşı sahnesine çıkmadan önce yeğenim arayarak 'anneannemin durumu iyi değil' dedi. O hastane çok yakın olmasına rağmen o yol benim için bitmedi.

Annemi morga almışlardı. Çok fenayım çok. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Anneme sarıldım, öptüm. Böyle bir acı yok. Annem melekler gibiydi. Annecim ben seni nasıl bırakıp gideceğim dedim. Ne olur annenizi üzmeyin, her akşam arayıp sevdiğinizi söyleyin.

Konuşmakta güçlük çeken Morgül, gözyaşlarına hakim olamadı.

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
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