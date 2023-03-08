Ünlülerden depremzedelere destek!

Geçtiğimiz ay meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremin ardından ünlüler ilk günden beri afet bölgesine destek veriyor.Depremzedeleri unutmayan ve desteğine ilk günkü gibi devam eden ünlüler yine afet bölgesine gitti.6 Şubat'tan itibaren topladığı yardımları göndermeye başlayan Demet Akalın, önceki gün Hatay'a gitti. Dolaştığı çadır kentlerde yanında getirdiği pasta ve minik kekleri çocuklara dağıttı. Demet Akalın'a hayat arkadaşı Okan Kurt da eşlik etti.Pınar Altuğ da aynı gün yine Hatay'da başka bir çadır kentte depremzedelerin dertlerini dinleyip moral verdi. Takipçilerine seslenerek ihtiyaç listesi verdi, tişört ve terlik istedi.Ezgi Mola ise Adıyaman'daki afetzedeleri ziyaret etti. Depremzedeleri tek tek dinleyen Mola, ihtiyaçları not etti.Depremin ilk günlerinde yıkımların yaşandığı bölgelere giden, yemek yapıp dağıtan Halil Sezai 17 Mart'ta New York'ta vereceği konserin gelirini bağışladığını açıkladı. Halil Sezai “Konserimizin geliri, depremzede aileler için kira desteği olarak bağışlanacaktır” dedi.