Paylaşımlar aşklarını ele verdi!

Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. Döngel'in şarkıcı Sefo ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, Çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınladı. Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.Öte yandan Döngel, geçtiğimiz yıl basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur" şeklinde yanıt vermişti.Daha önce yaptığı başka bir açıklamada kalbinin boş olduğunu da dile getiren Melisa Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti.