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Murat Kekilli'den 'koruyucu aile' başvurusu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden Murat Kekilli, koruyucu aile olmak için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim" açıklamasını yaptı.

Ekleme: 8.03.2023 - 01:46 Güncelleme: 8.03.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu asrın felaketinde, 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan depremler sonrası ünlüler dünyası da tek yürek halinde harekete geçti. Afet bölgesine giderek yardım çalışmalarına katılan isimlerden biri de şarkıcı Murat Kekilli oldu.

Murat Kekilli'den 'koruyucu aile' başvurusu

KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU YAPTI

Bölgede yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kekilli, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu.

Murat Kekilli'den 'koruyucu aile' başvurusu

300 BİNDEN FAZLA MÜRACAAT

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan sanatçı, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" ifadelerini kullandı.

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