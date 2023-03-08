Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!
Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Beren Tan'ın doğum günü için paylaşımda bulunan Ebru Şallı, oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaştı. Şallı'nın paylaşımı beğeni topladı.
2013 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2002 yılında boşanma kararı alan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi. 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlayan Şallı. oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "İyi ki'm Berom" notunu ekledi.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlayan Şallı. oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "İyi ki'm Berom" notunu ekledi.