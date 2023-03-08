Defne Samyeli: Normalleşecek bir durum yok

Defne Samyeli, yaşanan depremlerden sonra normalleşmeyle ilgili olarak "Normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar" yorumunda bulundu

Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir et lokantasından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini "Şu an olmaz, randevum var, gitmek zorundayım." diyerek geri çevirdi.Defne Samyeli, depremlerle ilgili gelen sorulara ise "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım. Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar" dedi.