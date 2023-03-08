  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağla Altunkaya hamile iddiası! Acun Ilıcalı yeniden baba oluyor...

Acun Ilıcalı'nın 23 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile olduğu iddiasıyla gündemde. Acun Ilıcalı bu kez erkek babası olacak. İşte Acun Ilıcalı baba mı oluyor sorusunun yanıtı...

Ekleme: 8.03.2023 - 10:34 Güncelleme: 8.03.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 evliliğinin ardından hayatının aşkını buldu. 

Acun Ilıcalı 2.5 yıl önce kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişkiye yelken açtı.

İkilinin doludizgin beraberliği sürerken, Altunkaya'nın Ilıcalı'nın kızı Melisa ile arasından su sızmıyor.

Son olarak depremzedelere yardım kampanyasındaki sunuculuğu ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez bambaşka bir haberle konuşuluyor.

Çağla Altunkaya hamile iddiası! Acun Ilıcalı yeniden baba oluyor...

5'inci kez baba oluyor
3 evliliğinden 4 kız çocuğuna sahip olan Ilıcalı, yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi...

Sabah Gazetesi’nden Bülent Çankurt’un haberine göre, 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hamile.

Cinsiyeti erkek
En büyük kızı Banu'dan bir kız toruna sahip olan Ilıcalı'nın bu kez oğlu olacağı konuşuluyor.

Çağla Altunkaya hamile iddiası! Acun Ilıcalı yeniden baba oluyor...
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi