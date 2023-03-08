Çağla Altunkaya hamile iddiası! Acun Ilıcalı yeniden baba oluyor...

Acun Ilıcalı'nın 23 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile olduğu iddiasıyla gündemde. Acun Ilıcalı bu kez erkek babası olacak. İşte Acun Ilıcalı baba mı oluyor sorusunun yanıtı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 evliliğinin ardından hayatının aşkını buldu.Acun Ilıcalı 2.5 yıl önce kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişkiye yelken açtı.İkilinin doludizgin beraberliği sürerken, Altunkaya'nın Ilıcalı'nın kızı Melisa ile arasından su sızmıyor.Son olarak depremzedelere yardım kampanyasındaki sunuculuğu ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez bambaşka bir haberle konuşuluyor.3 evliliğinden 4 kız çocuğuna sahip olan Ilıcalı, yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi...Sabah Gazetesi’nden Bülent Çankurt’un haberine göre, 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hamile.En büyük kızı Banu'dan bir kız toruna sahip olan Ilıcalı'nın bu kez oğlu olacağı konuşuluyor.