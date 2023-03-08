  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayrılık şartları ortaya çıktı

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün geçtiğimiz gün biten evlilikleri için ayrılık şartları ortaya çıktı. Buğra Gülsoy'un, eski eşine oturdukları evi ve çocuğunun velayetini verdiği öğrenildi.

Ekleme: 8.03.2023 - 10:14 Güncelleme: 8.03.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. Bir oğulları da bulunan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı.

OĞLUNUN VELAYETİNİ VE VİLLAYI VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve İstanbul Acarkent'te bulunan villayı, bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Gülsoy aynı zamanda eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek. Ünlü oyuncu şimdi Arnavutköy'de ikamet ediyor.
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi