Ayrılık şartları ortaya çıktı

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün geçtiğimiz gün biten evlilikleri için ayrılık şartları ortaya çıktı. Buğra Gülsoy'un, eski eşine oturdukları evi ve çocuğunun velayetini verdiği öğrenildi.

Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. Bir oğulları da bulunan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı.



OĞLUNUN VELAYETİNİ VE VİLLAYI VERDİ



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve İstanbul Acarkent'te bulunan villayı, bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.



AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK



Gülsoy aynı zamanda eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek. Ünlü oyuncu şimdi Arnavutköy'de ikamet ediyor.