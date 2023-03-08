Adıyaman'da Cansen Yeni'yi duygulandıran olay!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından afet bölgesine giden Cansen Yeni, duygulandıran bir paylaşıma imza attı."RUHUNDAKİ ACININ DERİNLİĞİNİ HİÇBİR KELİME TARİF EDEMEZ"Burak Kut'un doktor eşi, depremzede bir çocuk ile yaşadığı olayı şu mesajla anlattı:Birisi Adıyaman'da oyuncak dağıtırken 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunu getirdi. Başı bir yanda kimseyle göz teması kurmuyor, tırnağını ısırıyordu. 'Onun annesi ölmüş ona da oyuncak verin' dediler. Oyuncak uzatırken sadece bir saniyeliğine göz göze geldik. Ruhundaki ve gözlerindeki acının derinliğini hiçbir kelime tarif edemez. O yüzden gündem depremden başka bir şey olamaz.