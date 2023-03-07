Pınar Deniz: Hiç geçmeyecek bir acı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu.Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da hissedilen depremler sonrasında 45 bin 968 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.Deprem bölgesi için pek çok ünlü isim seferber oldu. 'Türkiye Tek Yürek' gecesinde bağış toplayan oyuncu Pınar Deniz de o isimlerden biriydi.'UNUTMAYACAĞIZ'Felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Deniz, duygularını dile getirdi. Oyuncu, 'Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı... Ruhum yorgun, kızgın sıkışmış... Unutmayacağım, unutmayacağız' dedi.Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin ardından, televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Sekiz kanalın katıldığı yayında, saat 02.00 itibarıyla toplam 114 milyar 717 milyon 214 bin lira nakdi yardım toplanırken, 8 milyona yakın da SMS gönderildi.ÜNLÜLER YARDIM TOPLADIDeniz Bayramoğlu ve Didem Yılmaz Aslan'ın moderatörlüğünde yapılan yayında, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Rojda Demirer, Feyyaz Şerifoğlu, Sibel Can, Canan Ergüder ve Barış Kılıç gibi birçok ekran yüzü, depremzedeler için telefon başında yardım topladı.