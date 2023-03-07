Özge Ulusoy: Sensiz üçüncü ay baba...

Ünlü model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından kaybettiği babasıyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Üç ay önce babası Haydar Ulusoy'u Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle kaybeden 40 yaşındaki model Özge Ulusoy, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Instagram hesabından merhum babasının gençlik karesini paylaşan Özge Ulusoy, paylaşımına da şu notu yazdı:'Sensiz üç ay. Alışmıyor insan, sadece yaşamaya devam ediyor. Hakkını arıyorum baba... Pişman değiller. Üzgün değiller. Utanmıyorlar. Seni bu dünyadan adalete uğurlamama engel olan herkesle mahkemelerde hesaplaşmaya devam.'