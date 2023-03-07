Müjde Ar babaanne oldu!

Söz Ar - Elif Aköz Ar çiftinin 24 Şubat 2023'te Amerikan hastanesinde gerçekleşen doğumla kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu çift bebeklerinin adını Defne koydular. Söz Ar, "Baba olmak anlatılmaz yaşanır, inanılmaz bir duygu" dedi."MEHTAP'IN YERİNE BABANNE OLDUM"3 aydır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan sanatçı Müjde Ar, müjdeli haberi duyunca soluğu İstanbul'daki evinde aldı. 'Torunum' dediği Defne ile ilk kareyi paylaşan Müjde Ar, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bebekler çabuk değişiyorlar tabi ama çok sevimli, çok sempatik." dedi. 'Teyze mi oldunuz?' sorusuna Müjde Ar, "Mehtap'ın yerine babaanne oldum" diyerek yanıt verdi.LONDRA'DA HER GÜN 15 KM YÜRÜDÜMüjde Ar, Londra'da her gün 15 km yürüdüğünü ve form tuttuğunu belirtirken, sporun yaşam tarzı olduğunu açıkladı. Müjde Ar, yüzmeye de ağırlık vereceğini söyledi.YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin kendisini çok üzdüğünü belirten sanatçı, "Hepimiz çok etkilendik, psikolojimiz inanılmaz etkilendi, elimizden geldiğince depremzedelere destek olduk maddi manevi, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.