İrem Derici spora başladı

"Survivor" yarışmasıyla şöhret olan Atakan Işıktutan için geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına giden ünlü popçu İrem Derici, hayatında yeni kararlar almaya başladı.Derici, şimdi de sporcu sevgilisi için spora başladı. Atakan Işıktutan da İrem Derici'nin bu görüntüsünü "Spora kazandırdık." diye paylaştı. Ünlü şarkıcıdan ise yanıt gecikmedi: "Seni de Faceapp'e kazandıracağız inşallah."İrem Derici, aşkı sayesinde artık düzenli spor yapıyor.