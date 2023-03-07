  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Derici spora başladı

İrem Derici ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'ın ilişkisi tam gaz sürüyor.

Ekleme: 7.03.2023 - 09:16 Güncelleme: 7.03.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
"Survivor" yarışmasıyla şöhret olan Atakan Işıktutan için geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına giden ünlü popçu İrem Derici, hayatında yeni kararlar almaya başladı.

"Spora kazandırdık"
Derici, şimdi de sporcu sevgilisi için spora başladı. Atakan Işıktutan da İrem Derici'nin bu görüntüsünü "Spora kazandırdık." diye paylaştı. Ünlü şarkıcıdan ise yanıt gecikmedi: "Seni de Faceapp'e kazandıracağız inşallah."

İrem Derici, aşkı sayesinde artık düzenli spor yapıyor.

İrem Derici spora başladı

Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
Trakya'ya deprem göçü! Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
Kapısını ilk çalan HDP oldu: Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı
Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti
Meral Akşener, adaylık duyurusu sonrası yemeğe katılmadı
Bakan Bilgin: Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını canlı yayınlamadı
Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Muhalefette kaos planı! Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak
6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 5'e geriledi

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı