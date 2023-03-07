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Edis Görgülü takipçilerine seslendi...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için bağış yapan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

Ekleme: 7.03.2023 - 00:41 Güncelleme: 7.03.2023 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.

İlk günden beri depremzedeler için yardım çağrısı yapan ve daha önce için Ahbap Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunan şarkıcı Edis Görgülü, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Edis Görgülü takipçilerine seslendi...

Ünlü isim, 3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir mesajda şu ifadeleri kullandı:

Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz.
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