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Deniz Çakır'dan evlilik kararı!

Bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Deniz Çakır cephesinden güzel haber geldi. İlişkisini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, evlilik kararı aldı.

Ekleme: 7.03.2023 - 10:17 Güncelleme: 7.03.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Kadın İsterse ve Yaprak Dökümü gibi dizilerde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatını magazin basınından uzakta sürdürmeyi tercih eden Deniz Çakır, evlilik kararı aldı.

DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLİLİK KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Deniz Çakır'dan evlilik kararı!
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