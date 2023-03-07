Deniz Çakır'dan evlilik kararı!

Kadın İsterse ve Yaprak Dökümü gibi dizilerde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatını magazin basınından uzakta sürdürmeyi tercih eden Deniz Çakır, evlilik kararı aldı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.