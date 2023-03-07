Alp Navruz'dan yeni aşk bombası!

Ayça Ayşin Turan ile ayrılmasının ardından kalbinin kapılarını aşka yeniden açan yakışıklı oyuncu Alp Navruz, gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdı. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Alp Navruz ile İrem Yüksel, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı. İddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Alp Navruz, Ada Masalı dizisinde başrolü paylaştığı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalama kararı aldı. Alp Navruz'un adı Ayça Ayşin Turan ile ayrılmasının ardından İlayda Alişan'la anıldı.Yakışıklı oyuncunun başrol oynadığı Yürek Çıkmazı dizisindeki 28 yaşındaki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İki genç oyuncunun rol aldıkları Yürek Çıkmazı dizisine gölge düşürmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ettikleri ileri sürüldü.