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Yüsra Geyik ilham kaynağını açıkladı

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, hayatında ilham kaynağı olarak gördüğü kişinin annesi olduğunu açıkladı.

Ekleme: 6.03.2023 - 10:19 Güncelleme: 6.03.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilerek takip edilen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, InStyle dergisine konuştu.

Dizi bittikten sonra gündemden düşmeyen Yüsra Geyik, en büyük ilhamını annesinden aldığını söyledi.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

'Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil. Her nasıl olursa olsun çocuklarına kıymetli hissettirebildiği için. Hayatlarımızın, yaşamanın kıymetli olduğunu, bizi her koşulda sevdiğini, onun için paha biçilemez olduğumuzu bize hissettirdiği için.

'İyi ki varız'

Bahsettiğim duygu yüce bir merhamet duygusu. Sınırsız, uçsuz bucaksız, ilham verici, üretici, motive edici... Saf sevgi. Ve bence bu kadınlığa özgü. İyi ki varız'
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