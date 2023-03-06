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Ünlü çiftten 7'nci yıl kutlaması...

Dağhan Külegeç, nişanlısı Tuğba Aytaş ile birlikteliğinin 7'nci yılını kutladı. Külegeç, "6'ncı yaşımızı bitirdik, 7'ye bastık" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.03.2023 - 02:01 Güncelleme: 6.03.2023 - 02:11 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Dağhan Külegeç, 2022'nin ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanmıştı.

Tuğba Aytaş ile evlilik hazırlığı yapan Dağhan Külegeç, nişanlısıyla birlikteliğinin 7'nci yılını "6'ncı yaşımızı bitirdik, 7'ye bastık" sözleriyle kutladı.

"SÖZ, İSTEME, NİŞAN"

Öte yandan Dağhan Külegeç, nişanlandığını "Söz, isteme, nişan..." sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü çiftten 7'nci yıl kutlaması...

"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM"

Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak da "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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