Ünlü çiftten 7'nci yıl kutlaması...

Oyuncu Dağhan Külegeç, 2022'nin ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanmıştı.Tuğba Aytaş ile evlilik hazırlığı yapan Dağhan Külegeç, nişanlısıyla birlikteliğinin 7'nci yılını "6'ncı yaşımızı bitirdik, 7'ye bastık" sözleriyle kutladı."SÖZ, İSTEME, NİŞAN"Öte yandan Dağhan Külegeç, nişanlandığını "Söz, isteme, nişan..." sözleriyle duyurmuştu."ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM"Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak da "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.