Mete Horozoğlu'nun son hali şaşırttı

Bir dönemin reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle olarak milyonların sevgisini kazanan oyuncu Mete Horozoğlu, birkaç yıl önce Türkiye'yi terk etmişti.Kendine yeni bir hayat kuran Horozoğlu, ABD’nin New Jersey şehrine yerleşti.Bu kadar zamandır ne yaptığı merak edilen Horozoğlu, bir süredir Erdem Baş ile birlikte şehir şehir dolaşarak tiyatro oyunu sergiliyor.Önceki gün sosyal medya hesabından Erdem Baş ile fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.