Mete Horozoğlu'nun son hali şaşırttı
Meslektaşı Erdem Baş ile Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'ndan yeni fotoğraf geldi.
Bir dönemin reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle olarak milyonların sevgisini kazanan oyuncu Mete Horozoğlu, birkaç yıl önce Türkiye'yi terk etmişti.
Kendine yeni bir hayat kuran Horozoğlu, ABD’nin New Jersey şehrine yerleşti.
Tiyatro devam
Bu kadar zamandır ne yaptığı merak edilen Horozoğlu, bir süredir Erdem Baş ile birlikte şehir şehir dolaşarak tiyatro oyunu sergiliyor.
Erdem Baş'la poz
Önceki gün sosyal medya hesabından Erdem Baş ile fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Kendine yeni bir hayat kuran Horozoğlu, ABD’nin New Jersey şehrine yerleşti.
Tiyatro devam
Bu kadar zamandır ne yaptığı merak edilen Horozoğlu, bir süredir Erdem Baş ile birlikte şehir şehir dolaşarak tiyatro oyunu sergiliyor.
Erdem Baş'la poz
Önceki gün sosyal medya hesabından Erdem Baş ile fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.