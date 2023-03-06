'Meksika Açmazı'ndan depremzedelere destek

Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın sahnelediği 'Meksika Açmazı', BKM sahnesinde depremzedeler için özel bir gösteri düzenledi.

Türkiye’yi hüzne boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaraları sarmak için BKM Mutfak organizasyonuyla düzenlenen gösteriye yoğun ilgi yaşandı. Gösterinin tüm gelirleri afetten etkilenen depremzedelere bağışlanacak.



"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"



Mesut Süre, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar gün birlik olma günüdür. Biz de herkes gibi elimizden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtik. Bu gecenin tüm geliri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.



