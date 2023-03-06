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Karsu Dönmez'den duygusal paylaşım

Hataylı olan, yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetti. Ailesinden toplamda 10 kişiyi kaybeden Karsu Dönmez, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Ekleme: 6.03.2023 - 02:13 Güncelleme: 6.03.2023 - 02:26 / Editör: Ozge Selin
Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan şarkıcı Karsu Dönmez, depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetti. Hatay'dan Hollanda'ya çalışmak üzere giden bir ailenin kızı olan Karsu, Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir fotoğrafın depremde hasar görmeden duvara asılı bir şekilde kaldığı görülüyor.

Karsu Dönmez'den duygusal paylaşım

HALASININ EVİNDEN PAYLAŞTI

Şarkıcı, paylaşımına "Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf" notunu düştü.

Karsu Dönmez'den duygusal paylaşım

YARDIM TOPLAMIŞTI

Hatay’ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplanmıştı.

Karsu Dönmez'den duygusal paylaşım

"UNUTTURMAYACAĞIM"

Karsu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu.

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