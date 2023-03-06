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Çağla Şıkel: 'Asla saklanmam'

Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te sonlandıran model Çağla Şıkel'in, avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İlişkisini dolu dizgin sürdüren ikili, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. İkili, akan trafikte gözden kayboldu.

Ekleme: 6.03.2023 - 02:28 Güncelleme: 6.03.2023 - 02:46 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda Edis Görgülü (32) ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel’e, "Ne zaman yanınızda birisini göreceğiz?" sorusu yöneltilmişti. "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz” diyen tescilli güzel, "Birliktelik yaşadığım zaman saklamam. Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Şıkel: 'Asla saklanmam'

"ASLA SAKLANMAM"

Yıllardır adının sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılan Şıkel, "Yanınızda kimseyi göremiyoruz?" yorumu üzerine, "Evet, demek ki olmuyordur" karşılığını vermişti. Basın mensuplarının "Bizler mi görüntüleyemiyoruz sizi?" sorusunu ise "Öyle bir şey yok. Asla saklanmam" şeklinde cevaplamıştı.

Çağla Şıkel, önceki haftalarda ise Kuruçeşme’de kameralara yansımıştı. Uzun zamandır adı aşk dedikodularına karışan ancak bunları yalanlayan Şıkel, bu kez yalanlamamış ve avukat Nail Gönenli ile birlikte ünlü bir mekanda eğlenmişti.

Çağla Şıkel: 'Asla saklanmam'

DUYMAZLIKTAN GELDİLER

Mekanın başka çıkış kapısı olup olmadığını öğrenmeye çalışan yeni sevgililer, olmadığını öğrenince ön kapıdan çıkma mecburiyetinde kalmıştı. Çıkışta aşk sorularını yanıtlamayan çift, gazetecilerin "Hayırlı olsun" cümlelerini duymazlıktan gelmiş; ardından Nail Gönenli'nin aracına binerek oradan ayrılmıştı.

Çağla Şıkel: 'Asla saklanmam'

TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, geçtiğimiz gece yine İstanbul gecelerinde görüntülenmişti. Önce Emirgan’da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, ardından avukat Nail Gönenli’nin Arnavutköy’deki evine girerken görüntülenmişti.

"EVİN İÇİNE KADAR GELMEZSİNİZ HERHALDE"

Muhabirlerin aşk soruları karşısında Gönenli, “Teşekkür ederim. İyi geceler” demekle yetinmişti. Gönenli daha sonra sitem ederek; “Evimize giriyoruz. Evin içine kadar da gelmezsiniz heralde” demişti. İkili, ardından Gönenli’nin evine girmişti.

Çağla Şıkel: 'Asla saklanmam'

GÖZDEN KAYBOLDULAR

İlişkisini sürdüren ikili, önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Araçları içerisinde ilerleyen Şıkel ve Gönenli, gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek akan trafikte gözden kayboldu.
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