Ablasından yürek burkan paylaşım!

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ilimizi ağır etkileyen depremlerde, kırk bin üzeri vatandaşımızın vefat etti. Taha Duymaz da depremlerde vefat eden vatandaşlarımız arasında yer aldı.Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, kardeşinin vefat etmeden önce hazırlamış olduğu bir listeyi paylaştı. Taha Duymaz'ın hayattaki hedeflerini sıraladığı listeyi paylaşan Semiha Duymaz, paylaşımı ile yürek burktu.Abla Duymaz, "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu, gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak..." ifadelerini kullandı.Yürek burkan listede sırayla, 'Eğitimimi tamamlayacağım', 'Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım', 'Aşçı olacağım' ve son olarak, 'Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım' ifadelerinin yer aldığı görüldü.