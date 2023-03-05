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Beyaz Gazete
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Hayranlarını üzecek haber

Son olarak Sadakatsiz dizisinde ‘Asya’ karakterine hayat veren Cansu Dere, bir süredir sessizliğe büründü. Sosyal medya sayfasından uzun süredir paylaşım yapmayan Cansu Dere’nin sağlık sorunu yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Ekleme: 5.03.2023 - 16:58 Güncelleme: 5.03.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Kanal D ekranlarında bir dönem reyting rekoru kıran Sadakatsiz dizisinde Asya karakteriyle gönüllere taht kuran Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmış ardından da lansmanlarda boy göstermişti.

Son olarak İspanya'ya ödül almaya giderken gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan güzel oyuncu derin bir sessizliğe bürünmüştü.

Cansu Dere'nin, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.

Cansu Dere’nin sessizliğine bürünmesinin nedeni haftalar sonra ortaya çıktı.

Cansu Dere'nin sağlık sorunu yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu, iyileşene kadar evinden dışarı çıkmayacağını belirtti.
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