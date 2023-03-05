Bora Akkaş baba olacağını açıkladı

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile geçtiğimiz ay Milano'da hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda çift, şimdilerde bebek beklediklerini duyurdu.

Yıllar önce yayınlanan Geniş Aile dizisindeki Zekai rolüyle adını duyuran oyuncu Bora Akkaş, geçtiğimiz ay yeniden dünyaevine girdi.



Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde sade bir organizasyonla evlendi.



Düğün fotoğrafları gündem oldu

Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin arkadaşları da katıldı.



Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ikili, o anlara ait karelerini sosyal medya hesaplarında paylaşmış büyük beğeni toplamıştı.



Bebek geliyor

Sosyal medyayı aktif kullanan iki isim, son olarak yaptıkları bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.



Oben Alkan, karnı burnunda bir pozunu paylaşarak, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı.



Alkan paylaşımına, “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakçık” notunu düştü.



Tebrik mesajı yağdı

Bebeğin ultrason fotoğrafını da paylaşan çift, ilk çocuklarını kucaklarının heyecanını yaşıyor.



Müjdeli haberin ardından birçok ünlü isim tebrik mesajı paylaştı.



Seda Türkmen ile evlenmişti

Öte yandan Bora Akkaş, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiş, 2019 yılında da ayrılmıştı.