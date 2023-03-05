  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bora Akkaş baba olacağını açıkladı

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile geçtiğimiz ay Milano'da hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda çift, şimdilerde bebek beklediklerini duyurdu.

Ekleme: 5.03.2023 - 16:54 Güncelleme: 5.03.2023 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce yayınlanan Geniş Aile dizisindeki Zekai rolüyle adını duyuran oyuncu Bora Akkaş, geçtiğimiz ay yeniden dünyaevine girdi.

Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde sade bir organizasyonla evlendi.

Düğün fotoğrafları gündem oldu
Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin arkadaşları da katıldı.

Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ikili, o anlara ait karelerini sosyal medya hesaplarında paylaşmış büyük beğeni toplamıştı.

Bebek geliyor
Sosyal medyayı aktif kullanan iki isim, son olarak yaptıkları bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

Oben Alkan, karnı burnunda bir pozunu paylaşarak, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Alkan paylaşımına, “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakçık” notunu düştü.

Tebrik mesajı yağdı
Bebeğin ultrason fotoğrafını da paylaşan çift, ilk çocuklarını kucaklarının heyecanını yaşıyor.

Müjdeli haberin ardından birçok ünlü isim tebrik mesajı paylaştı.

Seda Türkmen ile evlenmişti
Öte yandan Bora Akkaş, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiş, 2019 yılında da ayrılmıştı.
Kabine yarın toplanıyor! İlk gündem seçim tarihi ve deprem
Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 lider arasındaki vekil pazarlığı ortaya çıktı
Yunan bakandan kriz çıkaracak sözler! Yunanistan fabrika ayarlarına döndü...
İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Bakan Soylu depremlerdeki can kaybı sayısını açıkladı
İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi
İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e tepki gösterildi
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil
Sosyal medyada 'İçme suyu yok' provokasyonu! FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar yine sahnede! Valilik'ten açıklama geldi
İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...