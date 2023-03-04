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Beyaz Gazete
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Zeynep Bastık cezayı yedi

Zeynep Bastık'a internette yayınladığı klibi yüzünden binlerce lira para cezası kesildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 20:16 Güncelleme: 4.03.2023 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada paylaştığı pozlarla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın YouTube kanalında 16 Eylül 2022'de yayınladığı video başına dert aldı.

Yayından da kalktı

Alkollü içecek reklamı içeren klip için şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi. 10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı. Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. Enkaz altında kalan Ayfer'in enkazdan çıkarken Zeynep Bastık şarkısı istemesiyle son dönemde gündeme gelen Bastık bu olaydan çok etkilendi.

'Kabuğuma çekildim'

Ayfer ve kardeşine ulaşan ve moral veren şarkıcı sosyal medyada paylaşım yapmayınca hayranlarından pek çok mesaj almıştı.

Gelen tepkiler sonrası bir paylaşım yapan Bastık şunları yazmıştı:

'Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çekiyorum. Gitmedim buralardayım. Biraz kabuğuma çekildim.'
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