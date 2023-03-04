Yağmur Atacan'ın pantolonu alay konusu oldu

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında evlendi. Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine rağmen evliliklerinde tek bir sorun yaşamayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşmanları çatlatmaya devam ediyor.Ünlü çift, son olarak yakın arkadaşlarının nikahı için yurt dışına gitti. Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, yine gündem oldu.Pınar Altuğ'un paylaşımına ise Yağmur Atacan'ın ekoseli bol paça pantolonu damga vurdu. Yağmur Atacan'ın pantolonuna yorum yağdı.Ünlü oyuncunun eşine aldığı pantolon alay konusu olurken çiftin yanıtları da bir o kadar dikkat çekti. Pınar Altuğ, eşinin pantolonunu eleştiren takipçilere sert yanıtlar verdi. Yağmur Atacan kendisi ile dalga geçenlere yine espri ile cevap vermeyi tercih etti.