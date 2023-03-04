Sertab Erener'den eşine doğum günü mesajı...

Uzun yıllar aşk yaşadığı Demir Demirkan'la 2014 yılında yollarını ayıran Sertab Erener, kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine girmişti."KUTLU OLSUN YENİ YAŞIN"Sertab Erener, eşinin yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, gönderisine "Sen hep iyi ol. Kutlu olsun yeni yaşın " notunu düştü. Erener, paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi."MEŞHUR OLDUĞUMU O AN ANLADIM"Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlamıştı. Şarkıcı, "Sahnede en duygulandığınız an neydi?" sorusu üzerine, "Bir konserden yarım saat önce babamın vefat haberi geldi. Sahneye çıktım. İnsanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş" ifadelerini kullanmıştı.Usta sanatçı, "Şöhret olduğunuzu ne zaman anladınız?" sorusunu, "90’ların başında ilk albümümün çıktığı gün prodüktörüm Sezen Aksu beni Bebek Kahve’ye götürdü. Geçen beş arabanın dördünde ‘Sakin Ol’ albümünden parçalar çalıyordu. Aramızda 'Sen meşhur oldun' cümlesi geçmedi, ama o zaman anladım" şeklinde cevaplamıştı.Boyu 1.58 olan şarkıcı, "Kendinizle ilgili tek bir şey değiştirseniz ne olurdu?" sorusuna ise "Keşke 5 santim daha uzun olsaydım" karşılığını verdi.