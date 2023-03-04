Oyuncu Mete Deran otelini depremzedelere açtı!

Oyuncu Mete Deran, geçtiğimiz gün Metropol İstabul’da objektiflere yansıdı. Ailesinin büyük çoğunluğu Adana’da yaşayan Deran, depremden dolayı çok büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Mete Deran, "Bu yaşadığımız büyük bir felaket, çok acı kayıplarımız var. Ben elimden geldiğince depremzedelere yardımcı olmaya çalıştım ve hâlâ çalışıyorum" dedi.



31 yaşındaki oyuncu, "Beyoğlu'nda bulunan otelimin bir kısmını depremzedelere açarak, barınma imkanı sağladım. Tüm halk elini taşın altına koymalı ve bu durumu hep beraber atlatmalıyız” açıklamasını yaptı.



