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Ekranlara dönüyor

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Murat Komiser karakteri ile hafızalarda yer edinen Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş, ekranlara geri döndü. Uğur Pektaş, “Teşkilat-ı Mahsusa Trablus” projesinde “Ömer Muhtar” rolüne hayat verdi. Pektaş, hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 4.03.2023 - 11:25 Güncelleme: 4.03.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi. Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan ve Arka Sokaklar dizisiyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Uğur Pektaş'ın yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Arka Sokaklar' dizisinin Murat komiseri Uğur Pektaş, uzun süre sonra TRT Dijital'in "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" projesinde "Ömer Muhtar" rolüne hayat verdi. Şafak Bal ve Oğuz Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizide 1918'li yıllar anlatılıyor. Dizide Mert Carim "Yakup Cemil", Kenan Çoban "Ahmet Şenusi", Kayıhan Kızılırmak "Azgar", Ali Ersan Duru "Kuşçubaşı Eşref", Asir Gündoğdu "Hasan Çavuş", Baran Akbulut "Enver Paşa", Hüseyin Baylan "Şeyh Zekeriya", Emre Törün "Albay Neşet", Öykü Çelik "Leyla", Uğur Roman "Şehzade Osman Fuat" rollerine hayat veriyor.

Kurgu yönetmenliğini sektörün başarılı ismi Engin Öztürk'ün yaptığı dizide Baki Çiftçi "Mustafa Kemal"i, Sera Tokdemir "Matmazel Chloe"yi, Münircan Cindoruk "Fethi"yi, Mehmet Emin Kadıhan "Süleyman Askeri"yi, Ersin Olgaç "Yüzbaşı Sabri"yi, Oben Onur "Nuri"yi, Sefa Zengin "Şeyh Danyal"ı, Abdül Süsler "Yüzbaşı Giovanni"yi, Şahverdi Ali Eren "Şeyh Asıf"ı, Kamil Güler "Faravelli"yi, Soner Türker "Montero"yu ve Selahattin Bel "Aubry"yi oynuyor.

Ekranlara dönüyor
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