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Eda Ece'den Anıtkabir paylaşımı

Anıtkabir ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ece, sitemlerini, dileklerini, deftere yazarken "Huzur içinde uyu Atam. Her şey tekrar iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.03.2023 - 20:14 Güncelleme: 4.03.2023 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile tanınan oyuncu Eda Ece, son paylaşımını Ankara'dan yaptı.

Memleket meselelerine dair Anıtkabir defterine duygularını anlatan oyuncu, son zamanlarda yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü 'Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım' sözleri ile ifade etti.

Anıtkabir ziyaretinden fotoğraflarını yayınlayan Eda Ece şunları yazdı:

"Panik halim geçmiyor"

''Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım.

Eda Ece'den Anıtkabir paylaşımı

"Bizler buradayız"

Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm.

" Keşke başka bir silüette yeniden gelsen"

Bu güzel ülke için sana minnettarız. Keşke başka bir siluette yeniden gelsen. Ama gelmesen bile biz emanetine sahip çıkacağız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam. Her şey tekrar iyi olacak. Elbirliği ile'

Eda Ece'den Anıtkabir paylaşımı
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