Usta oyuncu Demet Akbağ, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'a gidip, depremzedelerle bir araya geldi.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Demet Akbağ, afet bölgesinde çocuklarla sohbet edip, moral verdi. Ünlü isim, yardım çalışmalarına da katıldı."BUGÜN KAHRAMANMARAŞLI ÇOCUKLARLAYDIK"Bölgedeki ihtiyaç malzemeleriyle ilgilenen 63 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından fotoğrafları paylaştı. Akbağ, "Bugün Kahramanmaraşlı çocuklarlaydık" mesajını yazdı.