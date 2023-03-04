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Aleyna Tilki tekrar Hatay'a gidiyor!

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, depremzede çocukları ziyaret etmiş ve oyuncak bağışı toplamak için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz günlerde "Artık bir ayağım Hatay'da" diyen Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bugün tekrar Hatay'a gideceğini duyurdu.

Ekleme: 4.03.2023 - 01:41 Güncelleme: 4.03.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, depremzede çocukları ziyaret etmiş ve oyuncak bağışı toplamak için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz günlerde 'Artık bir ayağım Hatay'da' diyen Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bugün tekrar Hatay'a gideceğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

Aleyna Tilki tekrar Hatay'a gidiyor!

'UZUN UZUN SARILDIK'

Tilki, meslektaşı Sefo ile birlikte Hatay'da çadırları gezerek, çocuklara moral vermişti. Miniklerle mendil kapmaca gibi oyunlar oynayan müzisyenler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bir kız çocuğuna sarıldığı anı Instagram'dan paylaşan Tilki, “Asla kopamadık. Uzun uzun sarıldık. İkimize de ilaç oldu. Hepimiz için sevgi en büyük şifa” demişti.

Şarkıcı, AHBAP Derneği'nin deprem bölgelerine kurduğu oyuncak ve oyun alanı projesine destek vermeye devam edeceğini de açıklamıştı. Maddi desteğin yanı sıra deprem bölgesine giderken çocuklar için yüzlerce oyuncak götüren şarkıcı, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuş ve minikler için oyuncak isteyerek, takipçilerine seslenmişti.

Aleyna Tilki tekrar Hatay'a gidiyor!

'ARTIK BİR AYAĞIM HATAY'DA'

Geçtiğimiz günlerde ise Zorlu AVM'de görüntülenen Aleyna Tilki, “Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” açıklamasını yapmıştı.

'BUGÜN TEKRAR GİDİYORUM'

22 yaşındaki ünlü isim, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla tekrar Hatay'a ve ardından da Adıyaman'a gideceğini duyurdu.

Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tilki; gönderisine şu mesajı yazdı:

Bugün tekrar Hatay'a gidiyorum. Orada çocuk olan çadır kentler ve bölgeleri bana mesaj atabilirsiniz. Sonra da Adıyaman'a geleceğim. Oyuncaklar hazır. Tüm çocuklar birbirinden güzel, gözleri çok şey anlatıyor. Benim telimden fotoğraf çekmek istemişlerdi. Çok tatlılardı, çok akıllılardı, çok güçlülerdi. Ve çok masum...
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