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Sergen Deveci sahnelere geri döndü

3 kişinin hayatını kaybettiği kazada boynunda ve omurgasındaki kırıklar meydana gelen tedavi süreci geçiren Sergen Deveci, kötü günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu Sergen Deveci, tiyatro sahnesine geri döndü. Deveci, kazada kaybettiği arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ı andı.

Ekleme: 31.03.2023 - 08:37 Güncelleme: 31.03.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
"Baş Belası" adlı tiyatro oyununun Anadolu turnesinin dönüşünde Aykut Bektaş idaresindeki kiralanan minibüs, Çaybaşı köyü mevkiinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybetti. Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralandı.

Sergen Deveci sahnelere geri döndü

Sergen Deveci'nin boynunda ve omurgasında kırıklar meydana geldi. Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Deveci, beklenenden daha kısa sürede ayağa kalktı.

Deveci, kazadan 141 gün sonra mesleğine döndü. Deveci, gösterisinde iyileşme sürecinde hissettiklerini ve yaşadıklarını komedi diliyle seyircilere aktardı. Gösterisinden sonra kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Sergen Deveci, kazada kaybettiği arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ı andı.

Sergen Deveci sahnelere geri döndü
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