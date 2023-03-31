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Nihat Doğan'ın teklif ettiği para şaşırttı!

Mabel Matiz'in 'Antidepresan' parçasını canlı yayında söyleyerek sosyal medyanın gündemine oturan, daha sonra meslektaşına "Şarkıyı bana ver kardeşim" çağrısı yapan Nihat Doğan'dan yeni bir hamle geldi. Halkın 'Antidepresan'ı kendi sayesinde benimsediğini savunan ve bir kez daha meslektaşına seslenen şarkıcının, Antidepresan için Mabel Matiz teklif ettiği para dikkat çekti.

Ekleme: 31.03.2023 - 00:31 Güncelleme: 31.03.2023 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Nihat Doğan, geçtiğimiz ay konuk olduğu canlı yayında, Mabel Matiz ve Mert Demir'in fenomen şarkısı Antidepresan'ı kendine has yorumuyla seslendirmişti. Ünlü türkücünün şarkıyı söyleme tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ünlü isimlerden taklitler ve Doğan'ı tiye alan videolar gelmişti.

'ŞARKINI HAKKINI VERDİK, İNSANLARI DEPRESYONA SOKTUK'

'Depresyon şarkısı böyle okunur' şeklinde iddialı bir çıkış yapan Doğan, 'Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana. Bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm. Spontane gelişti, programın sunucuları 'Nihat bu şarkıyı okur musun?' dediler. Eve döndüm, bir geldim Twitter'da TT (trend topic) olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun, tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor. Kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk. Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan'dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan'a ver kardeşim” açıklamasını yapmıştı.

Nihat Doğan'ın teklif ettiği para şaşırttı!

NİHAT DOĞAN'IN ÇAĞRISINI UMURSAMADI!

Cihangir'de bir mekanda arkadaşıyla sohbet eden Mabel Matiz ise Nihat Doğan'ın gündem olan sözleri hakkında, 'Şu anda bunları konuşmak istemiyorum' karşılığını vermişti. 31 yaşındaki şarkıcının, meslektaşının söylediklerini umursamadan yürümeye devam etmesi dikkat çekmişti.

Nihat Doğan'ın teklif ettiği para şaşırttı!

'HALK NİHAT DOĞAN DEMİŞ!'

Son olarak YouTube'da yayınlanan 'Konuşa Konuşa' programına telefonla bağlanan Nihat Doğan, bir kez daha Mabel Matiz'e seslendi.

Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halk kardeşim, halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk 'Nihat Doğan' demiş, daha bunun tartışması olur mu?

Nihat Doğan'ın teklif ettiği para şaşırttı!

'ŞARKI İÇİN 100 BİN DOLAR VERİRİM'

'Mabel Matiz, Antidepresan'ı söylemen için 100 bin dolar istese?' sorusuna ise Nihat Doğan, 'Veririm. Siz de çıtayı baya yükselttiniz. Çocuk daha yeni doğdu. Önce bir gelgit yaşadım, sonra kendime geldim' cevabını verdi.
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