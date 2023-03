Muazzez Ersoy'dan Selami Şahin açıklaması

Muzazzez Ersoy, yakın arkadaşı Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları taciz ettiği yönündeki iddiaları yorumladı: Şaka yaptığını düşündüm. Çünkü sevgili Selami çok espritüel, şaka yapmayı seven bir insan, hayat dolu, espridir diye düşünüyorum

Muazzez Ersoy, torunu Emir ile birlikte önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Bodrum’daki yazlığına ev eşyası bakmaya geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.Deprem felaketinin etkisinden hâlâ kurtulamadığını ifade eden Muazzez Ersoy, çocuklarının Adana’da depreme yakalandığını söyledi. Gelininin psikolojik destek aldığını belirten Ersoy, “Yaşadığımız felaketi hâlâ unutamadık. İçimizde sızısı var. Kendimizce o bölgeler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarım da Adana’daydı. Oradaki depremi yaşadılar. Şimdi onlar burada. Anne biraz sıkıntılı. O psikolojiden kurtulmaya çalışıyor. Şu an psikiyatriden destek alıyor. O bölgede iki büyük felaket yaşadılar. Şimdi burada beraberiz. Devletimizin sayesinde her şey yoluna girecek. Tabii 11 il ve ilçeleri etkilendi. Bu da biraz zaman alacak. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız” dedi.Muazzez Ersoy’un geçen yaz taktığı 180 bin lira değerindeki saat çok konuşulmuştu. Ersoy, saatin hatırlatılıp “Kimin hediyesiydi?” sorulması üzerine “Leylekler getirdi. Tanıdık leylek bunlar” açıklamasında bulundu.Muazzez Ersoy, muhabirlerin “Estetik var mı?” sorusuna “Her gün gerdiriyorum” diyerek esprili bir dille karşılık verdi. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Ersoy, bu konuda şunları söyledi: İnsanlar kendini iyi hissedecekse neden olmasın ama gerekliyse olmalı. Sürekli kendinle oynamak doğallığı bozabilir.Muazzez Ersoy, müzisyen dostu Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları taciz ettiği iddiaları hakkında ise şöyle dedi: Şaka yaptığını düşündüm. Çünkü sevgili Selami çok espritüel, şaka yapmayı seven bir insan, hayat dolu biri. Ne zaman karşılaşsak ‘Muzo ne haber’ der. Kişilik yapısında hep espri vardır. O şekilde yorumladım. Tabii herkesin yorumu farklıdır. Bir şey diyemiyorum.