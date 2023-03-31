Kanseri yenen Boğaç Aksoy setlere dönüyor...

Geçtiğimiz kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek kanseri yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, en büyük isteğinin yeniden setlere dönmek olduğunu söylemişti. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, yeni bir projeye imza attığını takipçileriyle paylaştı.

Boğaç Aksoy; yapımcılığını Erdoğan Bayrak’ın üstlendiği, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda Taner Bahadır’ın oturduğu 'D.O.Z' isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak.Projeye imza attığı anın fotoğrafını yayınlayan oyuncunun, "Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder, Tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" paylaşımına tebrik mesajları yağdı.